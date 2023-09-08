Уничтожают даже русскоязычные правдивые книги об Украине: Гайдай рассказал, как оккупанты зомбируют население

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Это происходит с 2014 года. Они ясно знают, что нужно делать, как полностью исключать украинские сигналы, как блокировать интернет, они знают, как промывать мозги", - отметил Гайдай.

В частности, он напомнил, что когда в 2020 году украинские силовики обезвредили диверсионные группы российских военных, в составе которых были участники 21-22 лет, то "минус 7 лет оккупации - это 14-летние подростки оказались в 2014 году в оккупации и за 7 лет им так промыли мозги, что они пришли через 7 лет нас убивать".

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Глава Луганской ОВА отметил, что россияне уничтожают всю литературу не только на украинском языке, но даже на русском, если это настоящая история об Украине.

Это огромная проблема. На самом деле в 2014 году, немного до 2014 года и по сей день одну войну мы уже проиграли - информационную войну. И здесь нам нужно сейчас закатывать рукава и работать в этом направлении, чтобы не было такого, что люди смотрят бесплатные российские каналы с пропагандой, а наши, украинские каналы просто кодируются.

Зомбирование населения российскими оккупантами

Новый учебник истории россияне представили в начале августа. Целью войны России против Украины в учебнике названа "защита Донбасса и превентивное обеспечение безопасности России". В нем также говорится, что "Запад завалил украинский режим деньгами и оружием", а против "России ввел незаконные санкции".

Кроме этого, также 29 августа, стало известно, что оккупанты завезли в Херсонскую область 7 тонн пропагандистских "учебников".

Позже, 6 августа, сообщалось , что на временно оккупированные территории Луганской области рашисты ввозят более 750 тысяч книг пропагандистских книг российского производства.