Уничтожайте тыловые колонны, надо лишить российские войска поддержки, - Резников обратился к жителям захваченных территорий

Об этом он написал в Facebook.



"160 часов обороны. Россия не выдержала и начала признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, которые прорвали информационную блокаду. Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению!

Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских кафиров. Наши специальные подразделения – ССО, спецназ СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше", – заявил министр.



Резников обратился к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях



"С вашей помощью наша армия скорее одолит и выгонит оккупантов. Надо лишить российские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только, если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, пищи, инженерной и ремонтной поддержки он станет беспомощным", - написал он.



Министр обороны также обратился к охотникам, егерям и лесникам.



"Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация - скорей бежать из нашей страны" , – подытожил Резников.