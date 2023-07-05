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Уничтожая Каховскую ГЭС, захватчики намеревались остановить наступление ВСУ, однако достигли противоположного эффекта, - Генштаб

5 июля, 2023 среда
15:32
Война с Россией

Российские захватчики надеялись остановить наступление Вооруженных Сил Украины, взорвав 6 июня Каховскую ГЭС, однако достигли противоположного эффекта

Об этом заместитель главы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов рассказал в интервью Укринформу.

"Уничтожая Каховскую ГЭС, захватчики намеревались остановить наступление наших войск, однако достигли противоположного эффекта. Волна от сдвинутой плотины, кроме прочего, смыла первую оборонную линию оккупантов вдоль левого берега реки Днепр. Да и сугубо с военной точки зрения это преступление не могло привести к разрушение наших планов", – говорит генерал.

Сообщается, что в Вооруженных силах Украины достаточно подготовленные подразделения, оснащенные современным вооружением и военной техникой, в том числе – для перехода водных препятствий. Постепенно украинские воины выполняют задачи по освобождению от оккупантов всей страны.

"Стоит отметить, что подрыв российскими захватчиками этого гидросооружения - это преступление и террористический акт, который привел к техногенной катастрофе в центре современной Европы. Значительный ущерб нанесен окружающей среде, экосистеме, уничтожено огромное количество хозяйств, домов, предприятий, люди, живущие на юге нашей страны, пережили горькую беду", – подчеркнул Громов.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий, которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке.

Известно, что США тщательно изучают доказательства по делу о подрыве Каховской ГЭС.

28 июня в отчете от Генштаба ВСУ сообщалось о том, что российские оккупанты приняли меры по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в некоторых населенных пунктах Херсонской области, которые оказались под их контролем после подрыва Каховской ГЭС и вспышки вирусных болезней. Рашисты заставили коммунальщиков расчищать обрушение и собирать трупы.

24 и 25 июня было обнаружено более 60 тел. Командование российских оккупационных войск скрыло реальное количество жертв, похоронив погибших в братских могилах без ДНК-тестирования и каких-либо памятных знаков.

военные силы Украины
Херсонщина
Каховка
наступление ВСУ
Каховская ГЭС
Контрнаступление ЗСУ
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