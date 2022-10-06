Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"К сожалению, сбивать в воздухе ракеты от комплексов С-300 мы не можем. Мы можем уничтожить их на месте пуска. В ВСУ знают, что противнику удалось несколько модернизировать эти ракеты по их радиусу действия. Увеличение дальности действия с 75 км до 150 км. Безусловно, что эти ракеты являются террористическим оружием, которое россияне применяют в прифронтовых городах", - пояснил Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил рассказал, что ракеты С-300 дешевы в производстве, поэтому россияне их будут максимально использовать по украинским городам.

"Мы прекрасно знаем, что россияне используют эти ракеты по населенным пунктам Запорожской, Херсонской и Николаевской области. Они будут их использовать в избыточном количестве, поскольку эти ракеты дешевы", – добавил он.

6 октября российские оккупационные войска нанесли 7 ракетных ударов по Запорожью: разрушения получили жилые дома, два человека погибли, еще 6 пострадали



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