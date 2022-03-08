Уничтожать нужно прежде всего российскую технику: именно она, а не солдаты, является основой российской армии, – военный эксперт
Петр Черник убежден, что необходимо сжечь как можно больше российской техники, это будет величайшей потерей для России
"Феномен российского милитаризма в том, что в центре стоит техника, а не солдат, не человек", – подчеркнул Черник в эфире Espreso.TV.
Черник добавил: "Отношение к солдатам в России "бабы еще нарожают", а вот техника – это огромная ценность. И чем больше этой техники будет уничтожено, или взято как трофей нашими ВСУ, тем быстрее наступит эта точка перелома".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Приют обратился к работникам блокпостов в западных регионах: не держите машины с гуманитарной помощью
Черник подчеркнул, что до этой "точки перелома" еще очень далеко: "Формула нашей победы заключается в одном слове: не расслабляться! Враг невероятно подлый, а ресурсы у него еще есть. Действительно, то 150-тысячное, которое они готовили для вторжения, уже полностью есть в Украине, вместе с тем есть и другая правда, совокупные потери противника и раненые составляют около 50 тысяч, это значит, что еще около 100 тысяч полностью вовлечены в войну, а поскольку они понимают, что перешли не просто красные, но и черные линии, что они абсолютные преступники, они также будут стоять насмерть", – сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в Украине летят перья от российских элитных войск, то от белорусских и мокрого места не останется, - военный эксперт
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.28
Покупка 29.28Продажа 30.33
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное