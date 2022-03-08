Уничтожать нужно прежде всего российскую технику: именно она, а не солдаты, является основой российской армии, – военный эксперт

"Феномен российского милитаризма в том, что в центре стоит техника, а не солдат, не человек", – подчеркнул Черник в эфире Espreso.TV.

Черник добавил: "Отношение к солдатам в России "бабы еще нарожают", а вот техника – это огромная ценность. И чем больше этой техники будет уничтожено, или взято как трофей нашими ВСУ, тем быстрее наступит эта точка перелома".

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Черник подчеркнул, что до этой "точки перелома" еще очень далеко: "Формула нашей победы заключается в одном слове: не расслабляться! Враг невероятно подлый, а ресурсы у него еще есть. Действительно, то 150-тысячное, которое они готовили для вторжения, уже полностью есть в Украине, вместе с тем есть и другая правда, совокупные потери противника и раненые составляют около 50 тысяч, это значит, что еще около 100 тысяч полностью вовлечены в войну, а поскольку они понимают, что перешли не просто красные, но и черные линии, что они абсолютные преступники, они также будут стоять насмерть", – сказал он.

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