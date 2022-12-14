Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Сегодня, кстати, говорил об этом в обращении к Европейскому парламенту. Россия уничтожает на Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут. Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас готовятся договоренности, которые усилят оборонные и оперативные возможности Украины. Президент также подчеркнул, что Украина не сбавляет активность в вопросе создания спецтрибунала для РФ.

"Также не уменьшаем нашу активность ради создания специального трибунала по российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Сегодня призвал наших друзей в Европе и членов Европарламента увеличить усилия, чтобы трибунал в конце концов заработал. Государство-террорист должно отвечать за каждый сожженный украинский город, за каждую разрушенную жизнь наших людей. И будет отвечать", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу МОК Томаса Баха полностью изолировать российских спортсменов на международной арене.

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