Уничтожаем враждебное ДРГ на улицах Бахмута, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (Стоун) отметил, что противник бросает в бой уже новые резервы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Бахмуте началась острая фаза. Несмотря на многочисленные потери, враг продолжает наступать. Россияне бросают в бой уже новые резервы. Противник бросает в бой парашютно-десантные и артиллерийские бригады и пытается давить с юго-востока на Бахмут. Бои идут в районе ВСУ достойно дают отпор. Оккупанты пытались в лоб форсировать реку Бахмутко, но им это не удалось", - подчеркнул Волощенко (Стоун).
По словам военнослужащего, враг пытается занять промзону в Бахмуте, но украинские защитники держат и там оборону.
"Противник изменил тактику, россияне бросают в город ДРГ. Не зная улиц, вражеские ДРГ проникают в город и попадают в наши засады. Мы уничтожаем их на улицах самого города. Противник не может массированно давить на нас, они выдохлись. Этих валовых человеческих атак уже нет. Группами по 10-15 человек враг пытается пробираться в город и гибнет в бою. Бахмут дает бой, ВСУ держатся", - подчеркнул Волощенко (Стоун).
- Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил , что ситуация вокруг Бахмута на Донетчине остается сложной, штурмовые отряды ПИК Вагнера наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
- По данным аналитиков ISW, основатель ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин стремится создать инфоприводы, чтобы оправдать несостоятельность наемников полностью окружить Бахмут.
- 20 января издание Politico выяснило, что НДК Вагнера расширяет свои горнодобывающие проекты в Центральноафриканской Республике, на которых зарабатывает миллионы долларов.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины и сосредоточиться на деятельности в Африке, пишут в Bloomberg .
- 24 марта украинские пограничники отбили три атаки вагнеровцев в Бахмуте.
- Российский диктатор Владимир Путин помиловал 5 тыс. заключенных, у которых свершились контракты с ПИК Вагнера.
- 26 марта военнослужащие Украины ликвидировали командира РФ Дмитрия Лисицкого, руководившего атаками наших бойцов, окруженных в Иловайске.
- 26 марта украинские воины продолжали уничтожать врага и отразили более 60 атак. Кроме того, в больницу оккупированного Троицкого доставили сотню погибших и 140 тяжелораненых россиян.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.95
Покупка 37.95Продажа 38.73
-
EUR
Покупка 40.41Продажа 41.33
- Актуальное
- Важное