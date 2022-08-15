Об этом говорится в сообщении на facebook-странице бригады.

Самоходную противотанковую артиллерийскую установку воины создали, соединив армейский тягач МТ-ЛБ и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

"Всю проектную и конструкторскую работу наши ребята сделали своими силами. Чем еще раз доказали: воины ВСУ имеют не только горячие сердца и несгибаемую волю, но и умные головы и золотые руки", - говорится в сообщении.

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