"Уничтожаем врага его же оружием": украинские военные создали противотанковую артустановку из трофейной техники оккупантов
Военные 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка создали собственную разработку, собранную из трофейной российской техники
Об этом говорится в сообщении на facebook-странице бригады.
Самоходную противотанковую артиллерийскую установку воины создали, соединив армейский тягач МТ-ЛБ и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
"Всю проектную и конструкторскую работу наши ребята сделали своими силами. Чем еще раз доказали: воины ВСУ имеют не только горячие сердца и несгибаемую волю, но и умные головы и золотые руки", - говорится в сообщении.
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