Уничтожаем наступательный потенциал врага на Славянском направлении, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко рассказал, что Россия пытается захватить Донбасс и создать условия для переговоров
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Держим фронт на подступах к Славянску. Прилагаем усилия, чтобы обескровить противника, уничтожить бронированную технику, артиллерию и уничтожить наступательный потенциал врага на подступах к Барвинковому и Славянску. Идут вражеские танковые атаки, которые ВСУ эффективно уничтожают. Растет активность ДРГ противника", -.подчеркнул Андрийко.
Также боец "Легиона Свободы" добавил, что российская армия обстреливает позиции ВСУ из запрещенного оружия.
"Равняют с землей мирные города. Прифронтовые города, где живут люди. Враг пытается запугать местных и одолеть волю к сопротивлению украинской нации. Ситуация напряжена", - подытожил Андрийко.
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