Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Держим фронт на подступах к Славянску. Прилагаем усилия, чтобы обескровить противника, уничтожить бронированную технику, артиллерию и уничтожить наступательный потенциал врага на подступах к Барвинковому и Славянску. Идут вражеские танковые атаки, которые ВСУ эффективно уничтожают. Растет активность ДРГ противника", -.подчеркнул Андрийко.

Также боец "Легиона Свободы" добавил, что российская армия обстреливает позиции ВСУ из запрещенного оружия.

"Равняют с землей мирные города. Прифронтовые города, где живут люди. Враг пытается запугать местных и одолеть волю к сопротивлению украинской нации. Ситуация напряжена", - подытожил Андрийко.

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