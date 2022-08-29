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Главная война с Россией Уничтожаем командные пункты и держим транспортные артерии россиян под огневым контролем, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
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Уничтожаем командные пункты и держим транспортные артерии россиян под огневым контролем, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

29 августа, 2022 понедельник
18:06
война с Россией

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины уничтожают командные пункты российских захватчиков и держат транспортные пути оккупантов под огневым контролем

Военная поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы продолжаем уничтожать командные пункты, логистические центры и истощать россиян. Мы держим транспортные пути российских захватчиков под полным огневым контролем. Мы не дадим россиянам возможности подтягивать резервы из оккупированного Крыма, даже если они попробуют", – отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра добавила, что ситуация на Юге Украины контролируется Вооруженными силами Украины.

"Ситуация на Юге остается сложной, динамично меняется, но контролируется силами обороны. Мы продолжаем ведение боевых действий, истощаем противника. Россияне пытаются давить на тыловых районах - пока под массированным обстрелом находится Николаев. И это понятно, ведь наши успехи на Юге не могут не раздражать российские войска", - отметила Наталья Гуменюк.

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