Уничтожаем командные пункты и держим транспортные артерии россиян под огневым контролем, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

Военная поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы продолжаем уничтожать командные пункты, логистические центры и истощать россиян. Мы держим транспортные пути российских захватчиков под полным огневым контролем. Мы не дадим россиянам возможности подтягивать резервы из оккупированного Крыма, даже если они попробуют", – отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра добавила, что ситуация на Юге Украины контролируется Вооруженными силами Украины.

"Ситуация на Юге остается сложной, динамично меняется, но контролируется силами обороны. Мы продолжаем ведение боевых действий, истощаем противника. Россияне пытаются давить на тыловых районах - пока под массированным обстрелом находится Николаев. И это понятно, ведь наши успехи на Юге не могут не раздражать российские войска", - отметила Наталья Гуменюк.

29 августа стало известно, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на Юге Украины.

Позже в тот же день стало известно, что в Новой Каховке оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест.

Россияне 29 августа также обстреляли Николаев: два человека погибли, по состоянию на 18 часов количество раненых возросло до 11.

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