Информация об исчезновении топ-менеджера поступила 6 июня от представителя местного союза оленеводов, сообщает телеграмм-канал "База".

Владимир Габриелян вместе с женой Еленой Габриелян и еще двумя знакомыми ехали двумя вездеходами "Шерп" по берегу Белого моря. Недалеко от села Шойна оба вездехода перевернулись и их потянуло в море. Елена Габриелян и Сергей Ольсевич выбрались на берег, а вот Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова унесло в море. Сейчас их судьба неизвестна.

Согласно уточненным данным "Базы", первый заместитель гендиректора VK с друзьями и женой Еленой пытались пересечь реку. Сильное течение реки подхватило один вездеход и унесло в море.

Елена Габриелян и Сергей Ольсевич удалось выбраться из второй машины и спастись. Они 25 км шли по берегу моря, пока не наткнулись на небольшую деревню, где им в своем доме приютил оленевод.

В МЧС РФ сообщили, что еще не приступили к поискам. Ведь место, где исчез Габриелян, труднодоступно, а ближайший вертолет расположен в 420 км от места поисков. Настала ночь и, вероятно, искать топ-мененджера VK и его знакомого спасатели начнут завтра утром.

Справочно . Владимир Габриелян с 2005г. являлся вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group. В 2019 году он занял должность первого заместителя гендиректора VK. А 31 марта 2022г. Габриелян вошел в совет директоров VK.

Вездеход "Шерп" – украинский вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления. SHERP был создан на базе прототипа, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Позже украинский бизнесмен Владимир Школьник приобрел у него права, усовершенствовал проект и разместил производство в Киеве и Санкт-Петербурге.

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