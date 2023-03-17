Об этом сообщает Николаевский городской совет.

"Международная команда экспертов одновременно с генпланом Николаева разрабатывает пять пилотных проектов, которые будут реализованы в городе. Каждая тема отвечает основным принципам проектирования", - говорится в сообщении.

В частности, ведущее место занимает проект под названием "Жилой микрорайон". Он включает в себя реконструкцию и модернизацию имеющихся жилых домов, а также введение новых жилых элементов в схему застройки. Реконструкция жилья будет происходить с применением циклического подхода с использованием местной промышленности и переработки мусора.

Отмечается, что проект "Культурное наследие" сосредоточен на реконструкции центра Николаева и имеет целью вернуть городу особенно значимую с исторической и культурной точки зрения территорию.

"Промышленность и набережная" учитывает тот факт, что Николаев находится в стратегической зоне на юге между Херсоном и Одессой, с прямым выходом к Черному морю. Он является центром национальной и международной промышленности и торговли.

Добавляется, что пилотный проект "Инновационный район" будет исследовать создание нового многофункционального района, ориентированного на науку и инновации. Он объединит инновационный потенциал научных парков с современными подходами к созданию микрорайона.

Также пилотный проект "Зеленые и общественные пространства" будет исследовать перепланировку трех прибрежных территорий. Каждый выбранный участок обеспечит местным жителям и гостям города лучший доступ к рекам Южный Буг и Ингул.