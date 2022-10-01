Об этом сообщает CNN.

Лидер США также обвинил россиян в распространении "дезинформации и лжи".

"Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы точно разобраться в случившемся. И я уже начал помогать нашим союзникам усилить защиту этой критической инфраструктуры", — сказал Байден журналистам.

"В подходящий момент, когда все успокоится, мы отправим водолазов, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы еще точно этого не знаем", — сказал он, добавив, что не собирается "слушать, что говорит Путин".

"Мы знаем, что то, что он говорит, неправда", – сказал Байден.

30 сентября Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

Напомним, в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.

27 сентября сообщалось, что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий.

На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

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