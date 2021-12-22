"Умышленная дезинформация": Минобороны опровергло заявление Кремля о ЧВК США и "провокации с химоружием" на Донбассе
Министерство обороны Украины опровергло заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о пребывании на Донбассе бойцов частных военных компаний США, якобы готовящих провокации "с химическими компонентами"
Об этом сообщает Центр оперативного информирования Минобороны.
"Это умышленная дезинформация. В Украине нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных, в городах Авдеевка и Лиман", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что единственная угроза миру и безопасности Украине идет от российских оккупационных войск. Россия использует в войне не только вооруженную агрессию, но и информационные операции, в частности распространение дезинформации.
В пресс-службе напомнили, как в 2018 году Российская Федерация распространяла ложные данные о "синих бочках с якобы ядовитым веществом в Красногоровке". Однако, в обращении подчеркнули, что слова Шойгу уже не просто очередной фейк РФ, это заявление высшего военно-политического руководства, так что к этому нужно относиться серьезно.
"Поскольку последняя дезинформация озвучена на самом высоком военно-политическом уровне, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Как к подготовке конкретной провокации, сценарий которой уже разработан в Кремле", - подчеркнули в Минобороны.
В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины уважают международное гуманитарное право, соблюдают Минские договоренности и держат оборону своих рубежей.
- Напомним, Госдеп США обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу во лжи относительно подготовки американцами провокации в Донецкой области.
- В МИД Украины опровергли заявления Шойгу и назвали это "массированной дезинформацией и прикрытием".
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