Умная дипломатическая стратегия Украины – быть дружественными ко всем, кроме РФ и Беларуси, - дипломат Брайза
Украина должна максимизировать приверженность ЕС и США и не быть дружественной России и Беларуси
Об этом заявил эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.
По его словам, президент Владимир Зеленский мастерски играет в дипломатическую игру. Если бы Украина пренебрегла Китаем - второй мощнейшей страной мира, КНР мог бы помогать РФ.
"Поэтому разумнее всего, по-моему, сейчас для Киева и президента Зеленского - это делать то, что они делают: максимизировать расположение в Европе и в отношениях с Соединенными Штатами. Заставить европейских союзников и США почувствовать вину за то, что они предоставляют огромное количество оружия, но делают это слишком медленно, подчеркнув, что ракетные системы дальнего радиуса действия и истребители F-16 абсолютно необходимы для того, чтобы контрнаступление Украины было успешным, когда бы оно не состоялось. Умная дипломатическая стратегия состоит в том, чтобы Киев был дружен ко всем, кроме России и Беларуси", - подчеркнул дипломат.
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12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хвэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
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