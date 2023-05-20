Об этом заявил эксрадник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза в эфире Еспресо.

По его словам, президент Владимир Зеленский мастерски играет в дипломатическую игру. Если бы Украина пренебрегла Китаем - второй мощнейшей страной мира, КНР мог бы помогать РФ.

"Поэтому разумнее всего, по-моему, сейчас для Киева и президента Зеленского - это делать то, что они делают: максимизировать расположение в Европе и в отношениях с Соединенными Штатами. Заставить европейских союзников и США почувствовать вину за то, что они предоставляют огромное количество оружия, но делают это слишком медленно, подчеркнув, что ракетные системы дальнего радиуса действия и истребители F-16 абсолютно необходимы для того, чтобы контрнаступление Украины было успешным, когда бы оно не состоялось. Умная дипломатическая стратегия состоит в том, чтобы Киев был дружен ко всем, кроме России и Беларуси", - подчеркнул дипломат.