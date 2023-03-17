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Умиротворение не заставит Путина прекратить войну против Украины, - премьер Ирландии

17 мартa, 2023 пятница
15:59
война с Россией

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что Владимир Путин прекратит войну против Украины, когда его остановят: умиротворение не заставит диктатора РФ отказаться от захватнических планов

Об этом говорится в интервью Лео Варадкара в The Irish Times .

Премьер Ирландии подчеркнул, что Владимир Путин не остановится, если прекратить сопротивление: "Многие люди задают вопрос, где остановится Владимир Путин. Правда в том, что он остановится там, где мы его остановим. Некоторые призывают к умиротворению. Но Россия уже оккупировала часть Молдовы, уже оккупировавшая часть Грузии, оккупировала Крым, который является частью Украины".

В частности, он отверг возможный план остановки российского диктатора "умиротворением":

"Я думаю, что умиротворение не заставит его остановиться, и именно поэтому ставки сейчас так высоки. Америка, ЕС, свободный мир должны сказать: "Это линия на песке, которую вы пересекли. Вы зашли слишком далеко", – отметил он.

По словам Лео Варадкара, мир в Украине должен быть справедливым: за сохранением независимости, суверенитета, демократическим европейским будущим и правом на самоопределение.

  • Напомним, 24 ноября верхняя палата парламента Ирландии признала Голодомор украинского народа геноцидом.
Мир
Украина
Владимир Путин
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2023, пятница
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