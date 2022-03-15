"Умерших некому хоронить, уцелевшие умирают без лекарств": заместитель мэра Изюма требует гуманитарных коридоров из Харькова и Славянска

Об этом сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин .



"Город Изюм две недели в осаде. Без воды, без света, тепла, еды, лекарств, связи. Ситуация ничем не лучше Мариуполя. Получаем информацию, что уцелевшие под обстрелами умирают от болезней и отсутствия лекарств. Умерших никому. хоронить. Медицинская помощь не оказывается", - рассказал он.



Доставить гуманитарную помощь или вывезти из города людей невозможно, поскольку оккупанты обстреливают дорогу в Славянск и контролируют дорогу из Харькова. Мосты взорваны, Изюм поделен пополам и не имеет никакого сообщения. Жители города находятся на грани.



"Изюму нужны срочно гуманитарные коридоры с двух сторон (со стороны Харькова и со стороны Славянска) для доставки гуманитарных грузов. Изюму требуются зеленые коридоры с двух сторон для эвакуации граждан", - подчеркнул Владимир Мацокин.



Заммэра призвал причастных к решению этого вопроса найти выход.



"Это вопрос будущего нашей громады!" – добавил он.

Напомним, обмудсмен Людмила Денисова заявила, что РФ устроила геноцид в Изюме и не дает провести гуманитарный коридор.

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