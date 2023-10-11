Умеров заявил, что провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии по F-16

Об этом Умеров написал в телеграмме.

По словам министра обороны Украины, разговор был продуктивным.

"Обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировку наших пилотов. Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и Украина-НАТО", - пишет Рустем Умеров.