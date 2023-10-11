Умеров заявил, что провел продуктивный разговор с министром обороны Бельгии по F-16
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийской коллегой Людивин Дедондер
Об этом Умеров написал в телеграмме.
По словам министра обороны Украины, разговор был продуктивным.
"Обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировку наших пилотов. Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и Украина-НАТО", - пишет Рустем Умеров.
- 9 октября на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене датская премьер-министр Мэтте Фредериксен сообщила, что королевство пытается привлечь больше стран к предоставлению Украине западных самолетов F-16.
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