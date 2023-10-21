Умеров провел разговор с министром обороны США Остином: о чем говорили

Об этом Умеров написал в facebook.

"Провел предметный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Проинформировал своего американского коллегу о ситуации на поле боя", - говорится в сообщении.

Украинский министр поблагодарил руководство США и министра Остина за предоставление Украине ракет ATACMS и заверил, что они окажут значительное влияние на поле боя.