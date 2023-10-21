Умеров провел разговор с министром обороны США Остином: о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров в субботу, 21 октября, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином
Об этом Умеров написал в facebook.
"Провел предметный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Проинформировал своего американского коллегу о ситуации на поле боя", - говорится в сообщении.
Украинский министр поблагодарил руководство США и министра Остина за предоставление Украине ракет ATACMS и заверил, что они окажут значительное влияние на поле боя.
- В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.
- Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS, а президент Украины Владимир Зеленский – их применение против российских войск.
- Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
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