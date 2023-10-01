Умеров провел разговор с министром обороны США: о чем говорили

Об этом министр обороны Украины написал в Twitter.

"Сегодня у меня был телефонный разговор с моим американским коллегой, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США. Министр Остин заверил меня, что поддержка будет продолжаться", - написал Умеров.

Умеров также поблагодарил Остина за поддержку Украины в войне против РФ. По его словам, у украинских защитников и в дальнейшем будет большая поддержка на поле боя.