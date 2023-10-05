Умеров провел разговор с министром обороны Германии: что обсудили
Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 5 октября, провел телефонный разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом
Об этом Умеров сообщил в facebook.
По его словам, с министром обороны Германии он обсудил ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины, в том числе средства противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и бронетехника.
"Благодарю министра и немецкий народ за значительную поддержку и лидерство в военной помощи для Украины. Вместе сильнее!", - добавил Умеров.
- Ранее стало известно, что Германия планирует предоставить Украине одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более 12 зенитных орудий Gepard. Они должны обеспечить защиту грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья страны.
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