Умеров провел разговор с министром обороны Германии: что обсудили

Об этом Умеров сообщил в facebook.

По его словам, с министром обороны Германии он обсудил ситуацию на фронте и первоочередные потребности Украины, в том числе средства противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня и бронетехника.

"Благодарю министра и немецкий народ за значительную поддержку и лидерство в военной помощи для Украины. Вместе сильнее!", - добавил Умеров.