Умеров посетил позиции ВСУ на Таврийском направлении и наградил военных

Об этом он сообщил в Facebook.

"Заслушали командующего ОСУВ "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского, определили проблемные вопросы и пути их решения. С командованием бригад 10-го армейского корпуса обсудили приоритеты в поставках вооружения и военной техники", - написал Умеров.

Министр обороны ознакомился с особенностями организации боевого управления на командном пункте оперативной группировки войск "Запорожье", а также обсудил с руководством оперативной группировки войск неотложные потребности подразделений, а именно в системах противовоздушной обороны, беспилотных авиационных комплексах и системах радиоэлектронной борьбы.

"Имел честь наградить наших воинов, проявивших себя в боях с врагом", - отметил Умеров.