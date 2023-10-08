Умеров посетил позиции бригад на восточном направлении: проверил обстановку на фронте и вручил награды
Министр обороны Украины Рустем Умеров приехал на позиции боевых бригад на восточном направлении, чтобы проверить ход наступательных действий и вручить награды военным
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Глава Минобороны Рустем Умеров посетил позиции оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", где командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский доложил о работе на объединенном командном пункте, управлении действиями подразделений в составе группировки, а также оперативную обстановку на фронте в зоне ответственности "Хортицы", составе сил и средств противника и направлениях его возможных действий.
Умеров также посетил 24-ю отдельную механизированную бригаду им. короля Данила, 92-ю отдельную штурмовую бригаду им. кошевого атамана Ивана Сирко, 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр", 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, 5-ю отдельную штурмовую бригаду.
На основном командном пункте Бахмутского направления командир доложил Умерову об оперативной обстановке, ознакомил с составом сил и средств подразделений и действиями врага.
На командном пункте 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко командир бригады полковник Павел Федосенко доложил о ситуации на линии боевого столкновения в зоне ответственности подразделения, а военнослужащие бригады подарили Умерову стилизованный флаг бригады.
В 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" Умеров уделил внимание особенностям применения беспилотников, а командир бригады полковник Павел Палиса поделился опытом поражения врага FPV-дронами.
"Разработка новых технологий — один из приоритетов команды Министерства обороны. Это беспрецедентная война с применением новейших видов вооружения. Должны быть сильнее, на шаг впереди нашего врага, масштабировать технологические решения и создать наши украинские технологии Победы. Работаем над этим", - отметил Умеров.
В каждой из посещенных воинских частей Умеров пообщался с военнослужащими и наградил воинов государственными наградами и отличиями Министерства обороны, вручил наградное оружие и лично поблагодарил всех защитников.
Фото: Министерство обороны Украины
Фото: Министерство обороны Украины
Фото: Министерство обороны Украины
- Севернее и южнее Бахмута ситуация очень сложная, но инициатива находится на стороне ВСУ, сообщил Олесь Маляревич, сержант роты ударных беспилотных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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