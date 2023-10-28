Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США в обеспечении безопасности Украины перед российской агрессией, а также планы следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая снова соберет вместе около 50 стран", - говорится. в сообщении Пентагона.

Также сообщается, что министры обороны обсудили последние события в Украине и в ходе диалога пообещали поддерживать тесный контакт в дальнейшем.