Умеров поговорил с Остином: речь шла о предстоящей встрече в формате "Рамштайн"
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином предстоящую встречу в формате "Рамштайн"
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
"Министр обороны Ллойд Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить текущую помощь США в обеспечении безопасности Украины перед российской агрессией, а также планы следующей встречи Контактной группы по обороне Украины, которая снова соберет вместе около 50 стран", - говорится. в сообщении Пентагона.
Также сообщается, что министры обороны обсудили последние события в Украине и в ходе диалога пообещали поддерживать тесный контакт в дальнейшем.
- 21 октября в Минобороны Украины заявили , что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в ноябре, однако окончательная дата будет известна позже.
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