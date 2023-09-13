Умеров обсудил укрепление обороноспособности Украины с канадским коллегой Блэром
Министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался по телефону с министром обороны Канады Биллом Блэром
Об этом Умеров и Блэр написали на своих страницах в сети Х (бывший твиттер).
"Сегодня я говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о том, как Канада может продолжать поддерживать суверенитет Украины. Канада уже выделила более 1,8 миллиарда долларов на военную помощь Украине – и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал Блэр. .
Рустем Умеров отметил, что среди прочего проинформировал своего коллегу о последних событиях в поле боя.
"Мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины, в частности долгосрочные программы оборонного сотрудничества", - добавил он.
- 11 сентября министр обороны Украины впервые на этом посту пообщался по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Они обсудили помощь нашей стране и повестку заседания в формате "Рамштайн", запланированного на следующую неделю.
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