Умеров обсудил укрепление обороноспособности Украины с канадским коллегой Блэром

Об этом Умеров и Блэр написали на своих страницах в сети Х (бывший твиттер).

"Сегодня я говорил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о том, как Канада может продолжать поддерживать суверенитет Украины. Канада уже выделила более 1,8 миллиарда долларов на военную помощь Украине – и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал Блэр. .

Рустем Умеров отметил, что среди прочего проинформировал своего коллегу о последних событиях в поле боя.

"Мы обсудили дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины, в частности долгосрочные программы оборонного сотрудничества", - добавил он.