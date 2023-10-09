Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в дальнобойных ракетах и ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил по телефону со своей коллегой из Нидерландов Кайсой Оллонгрен текущие потребности армии, в частности в дальнобойных ракетах
Об этом он сообщил в Facebook .
Умеров поблагодарил Нидерланды за лидерство в коалиции F-16, обучение пилотов, готовность предоставить самолеты и планы создать центр подготовки пилотов.
"Обсудили насущные потребности на передовой – системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Также рассмотрели опыт Нидерландов по закупкам и обеспечению, который станет полезным для Украины", - написал министр.
Также он пригласил Оллонгрен посетить Украину в ближайшее время.
- Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей в 2024 году.
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