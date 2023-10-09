Умеров обсудил с министром обороны Нидерландов потребности ВСУ в дальнобойных ракетах и ПВО

Об этом он сообщил в Facebook .

Умеров поблагодарил Нидерланды за лидерство в коалиции F-16, обучение пилотов, готовность предоставить самолеты и планы создать центр подготовки пилотов.

"Обсудили насущные потребности на передовой – системы ПВО, дальнобойные ракеты, артиллерию. Также рассмотрели опыт Нидерландов по закупкам и обеспечению, который станет полезным для Украины", - написал министр.

Также он пригласил Оллонгрен посетить Украину в ближайшее время.