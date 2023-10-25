Умеров обсудил с министром обороны Дании ускорение передачи Украине истребителей F-16
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с главой минобороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном вопрос ускорения передачи истребителей F-16
Об этом он сообщил в Facebook.
Встреча глав оборонных ведомств двух стран состоялась в Киеве.
"Дания – одна из стран, возглавляющая усилия международной коалиции по подготовке пилотов и вспомогательного персонала, обслуживанию самолетов и поставке F-16 в Украину", - написал Умеров.
Кроме истребителей стороны обсудили вопросы разминирования деоккупированных территорий, профессиональную подготовку украинских военнослужащих, сотрудничество по внедрению ІТ в украинском войске и предоставление дополнительной помощи.
Напомним, что сегодня с Поульсеном встретился президент Владимир Зеленский.
Что известно об F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16.
В Дании отметили, что поставят Украине 19 самолетов при неиспользовании их на территории РФ. Известно, что первая группа пилотов уже начала обучение на F-16 в Дании. В то же время министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 уже в марте-апреле 2024 года. Нидерланды предоставят нашей стране 42 истребителя. В то же время, Норвегия предоставит Украине F-16, но точное их количество неизвестно.
15 сентября Бельгия присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16.
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