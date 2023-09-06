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Умеров назвал свой первый шаг в должности министра обороны

6 сентября, 2023 среда
21:52
Война с Россией

В среду, 6 сентября, новоиспеченный министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о первых планах на новой должности

Об этом сообщает Интерфакс .

Умеров подчеркнул, что Минобороны разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины с новой стратегией нацбезопасности и обороны в соответствии с доктриной победы президента Украины, новыми вызовами, реалиями и стандартами НАТО.

"Министерство обороны является ключевым органом по формированию стратегий и политик обороны. Одним из первых шагов в должности наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", - сказал новоиспеченный министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров и министерство обороны Украины

В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение министра обороны Алексея Резникова.

В среду, 6 сентября, Верховная Рада Украины согласовала назначение Рустема Умерова министром обороны. Новый министр обороны Украины Рустам Умеров изъявил желание взять под личный контроль центр комплектования.

До своего назначения на эту должность был избран народным депутатом от 9-го созыва в 2019 году от партии "Голос". 7 сентября 2022 года он назначен на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Украина
Военные новости
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