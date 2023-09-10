Умеров хочет ввести должность военного омбудсмена: что известно и какие есть вопросы

Об этом глава Минобороны заявил на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве, передает "ЦензорНет".

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", - подчеркнул министр.

По словам Умеров, это право воина – "быть экипированным, иметь все необходимое для войны и выиграть войну". Решением этих вопросов, добавил чиновник, и будет заниматься военный омбудсмен.

Независимый орган или внутренняя инспекция?

Предложение министра прокомментировала правозащитница, сокоординатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

"Это очень правильно, что господин Умеров свою деятельность начинает с прав военнослужащих. Более того, знаю, что (уполномоченный Верховной Рады по правам человека – ред.) Дмитрий Лубинец поддерживает идею сосредоточить защиту прав в Министерстве обороны. И я уже ему говорила и вам скажу: теоретически можно это сделать, но не нужно это называть военным омбудсменом – это внутренняя инспекция МО”, – написала Решетилова в фейсбуке 10 сентября.

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"Военнослужащие служат не только в ВСУ, но и в Нацгвардии, ГПСУ, СБУ, внешней разведке, государственной охране, спецсвязи и еще в некоторых структурах. Да, это меньшая численность, чем в Вооруженных силах, но их достаточно много. МО к ним отношение. Кто будет защищать их права?Вот то, что хочет создать господин Умеров, - это внутреннее подразделение, которое без внешнего контроля вполне может превратиться в орган давления на военнослужащих и будет делать такие выводы, которые нужны руководству или "заказчикам". было много, начиная от инспекций и заканчивая всяческими советниками.Без предохранителей о независимости органа и его беспристрастности оно не будет работать.В случае, если человек или люди на такой должности по-настоящему встанут на защиту прав военнослужащих, они непременно подвергнутся сопротивлению Генерального штаба. А это закладывает потенциальный конфликт между МО и ГШ, чего, как мы понимаем, быть не должно", – объяснила правозащитница свою точку зрения.

"Я приветствую любые инициативы по улучшению ситуации с правами военнослужащих. Но я убеждена, что это должна быть независимая структура, точно не в вертикали МО, МВД или СБУ, а желательно еще и не в вертикали президента. Только так оно поедет", – подытожила Решетилова.