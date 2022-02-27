Умерло 4500 человек, уничтожили 150 танков и 26 вертолетов: в Генштабе обновили данные о потерях России

Об этом сообщает официальный Facebook Генерального штаба ВСУ



По информации Генштаба, по состоянию на 18:00 27 февраля украинцы убили около 4,5 тыс. российских военных.



"Морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог. Потери противника в личном составе составили около 4500 человек. Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед. БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы. Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.



Отмечается также, что РФ продолжает скопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на местности Республики Беларусь.



"На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений", - сообщает Генштаб.

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