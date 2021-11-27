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Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий

27 ноября, 2021 суббота
15:46
Общество

В субботу, 27 ноября, умерла заместитель министра образования и науки Украины и бывший директор Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации Любомира Мандзий

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Еспресо.TV .

"Очень печальное известие: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом - и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов - руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА", - сообщил Козицкий на своей странице.

Причины смерти он не называет.

Как сообщает Львовский портал, Любомира Мандзий имела онкозаболевание.


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Любомира Мандзий
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