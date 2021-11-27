Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий
В субботу, 27 ноября, умерла заместитель министра образования и науки Украины и бывший директор Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации Любомира Мандзий
Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Еспресо.TV .
"Очень печальное известие: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом - и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов - руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА", - сообщил Козицкий на своей странице.
Причины смерти он не называет.
Как сообщает Львовский портал, Любомира Мандзий имела онкозаболевание.
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