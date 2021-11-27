Умерла заместитель министра образования Любомира Мандзий

Об этом заявил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Еспресо.TV .



"Очень печальное известие: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом - и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов - руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА", - сообщил Козицкий на своей странице.



Причины смерти он не называет.



Как сообщает Львовский портал, Любомира Мандзий имела онкозаболевание.





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