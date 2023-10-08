Умерла украинская певица Нина Матвиенко

Об этом сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко.

"Мама умерла", – написала она.

Подробности о смерти матери дочь не сообщила.

Нина Матвиенко не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.

Какой вклад внесла Нина Матвиенко в культуру Украины

Украинская певица начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Новый период в творческой судьбе связан с работой в Национальном ансамбле солистов "Киевская камерата", солисткой которого она становится с 1991 года. Удивительно выразительный характер фольклорного пения певицы гармонично сочетается с академическим стилем исполнения "Камераты".

В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературным творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.

Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга "Ой виорю нивку широкую", которая вышла в 2003 году в издательстве Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". В книге представлен песенно-музыкальный материал из собственного репертуара. В репертуаре певицы много народных песен, в том числе обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады.

Кроме того, Матвиенко была искусной актрисой. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропавшая грамота" и радиоспектаклях. Певица озвучила ряд научно-популярных, документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм. В 1984 году участвовала в создании украинского мультфильма "Колискова" ("Колыбельная").

В 1988 году был снят фильм с участием Нины Матвиенко "Русалкина неделя". Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо "Золотой камень посеем мы".

Творческий путь Нины Матвиенко был отмечен в 1978 году - за большой вклад в развитие украинского искусства и активную культурно-творческую деятельность певица получила звание заслуженной, в 1985-м - народной артистки Украины. Также в 2016 году ей присвоено звание "Почетный гражданин Киева".

В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины "за высокий песенный талант, пробуждающий и превозносящий духовную силу украинского народа".