Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Умерла украинская певица Нина Матвиенко

Умерла украинская певица Нина Матвиенко

8 октября, 2023 воскресенье
10:38
Общество

Утром воскресенья, 8 октября, стало известно о смерти выдающейся украинской певицы и актрисы Нины Матвиенко. Ей было 75 лет

Об этом сообщила дочь певицы Тоня Матвиенко.

"Мама умерла", – написала она.

Подробности о смерти матери дочь не сообщила.

Нина Матвиенко не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.

Какой вклад внесла Нина Матвиенко в культуру Украины

Украинская певица начала свою творческую карьеру солисткой вокальной студии при Государственном украинском народном академическом хоре имени Григория Веревки. Новый период в творческой судьбе связан с работой в Национальном ансамбле солистов "Киевская камерата", солисткой которого она становится с 1991 года. Удивительно выразительный характер фольклорного пения певицы гармонично сочетается с академическим стилем исполнения "Камераты".

В 1975 году Матвиенко заочно окончила филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и активно занимается литературным творчеством. Еще в советское время Нина Матвиенко написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе.

Вершинным литературным достоянием певицы стала ее биографическая книга "Ой виорю нивку широкую", которая вышла в 2003 году в издательстве Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара". В книге представлен песенно-музыкальный материал из собственного репертуара. В репертуаре певицы много народных песен, в том числе обрядовые, лирические, юмористические, песни-баллады.

Кроме того, Матвиенко была искусной актрисой. Она играла в телеспектаклях "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропавшая грамота" и радиоспектаклях. Певица озвучила ряд научно-популярных, документальных кинофильмов, несколько теле- и радиопрограмм. В 1984 году участвовала в создании украинского мультфильма "Колискова" ("Колыбельная").

В 1988 году был снят фильм с участием Нины Матвиенко "Русалкина неделя". Среди авторских театрально-режиссерских работ актрисы музыкальный спектакль "Под солнцем" с участием японского танцовщика Тадаши Эндо, а также грандиозное музыкально-сценическое действо "Золотой камень посеем мы".

Творческий путь Нины Матвиенко был отмечен в 1978 году - за большой вклад в развитие украинского искусства и активную культурно-творческую деятельность певица получила звание заслуженной, в 1985-м - народной артистки Украины. Также в 2016 году ей присвоено звание "Почетный гражданин Киева".

В 2006 году тогдашний президент Виктор Ющенко наградил певицу званием Героя Украины "за высокий песенный талант, пробуждающий и превозносящий духовную силу украинского народа".

Культура
Украина
Читайте также:
Мирослав Чех
7 октября, 2023 суббота
Если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути, - польский политик Чех
Джо Байден
7 октября, 2023 суббота
В Конгрессе требуют у Байдена объяснений по поводу стратегии победы Украины и тайных переговоров с РФ
Мирослав Чех
7 октября, 2023 суббота
Польская партия "Право и справедливость" разогнала против Украины беспрецедентную кампанию, - политик Чех
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
8 октября
11:55
Обновлено
РФ утром атаковала "искандером" Константиновку в Донецкой области: ранены 4 человека, среди них - ребенок
11:26
Алиев обвиняет Францию в провоцировании нового конфликта между Азербайджаном и Арменией
11:18
Обзор
Стратегия Путина – тянуть войну до последнего и ждать возвращения Трампа, успехи в Черном море дают надежду. Акценты мировых СМИ 8 октября
11:14
Эксклюзив
Маломуж назвал условия для деоккупации Токмака: в РФ готовятся к поражению
11:08
Обновлено
Россияне ночью атаковали жилые кварталы Херсонщины: пострадали 11 человек, среди них младенец
10:23
Ситуация на фронте вблизи Великой Новоселки в Донецкой области стабилизировалась в пользу ВСУ, - британская разведка
10:22
США разочарованы подготовкой Израиля к нападению ХАМАС и ищут ответственных за неудачу израильской разведки, - Bloomberg
09:46
Осень и зима в Украине станут рекордными по количеству выпущенных РФ "шахедов", – Воздушные силы
09:43
Эксклюзив
Инициатива на нашей стороне: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
09:36
Ливанская организация "Хезболла" поддержала палестинское нападение на Израиль и обстреляла израильские позиции
09:26
Армия обороны Израиля наносит ответные удары по Ливану
09:02
Обновлено
В Афганистане произошли два землетрясения: не меньше 15 погибших и 78 раненых
08:55
китай
В Китае выразили "глубокую обеспокоенность" из-за событий в Израиле и призвали немедленно прекратить боевые действия
08:09
Инфографика
Силы обороны за сутки ликвидировали 21 танк, 17 артсистем и 580 военных РФ, - Генштаб
07:59
Лидер большинства в Сенате США Шумер посетил Китай и призвал справедливо относиться к американским компаниям
07:56
Эксклюзив
Россияне выпустили по Херсону около 30 снарядов за ночь, - экс-заммэра Херсона
07:32
Россия будет использовать события в Израиле для отвлечения внимания от войны в Украине, - ISW
07:05
Обновлено
"Колос" vs "Ворскла". Коваливка, 7 октября 2023 года
"Ворскла" сыграла в ничью с "Колосом": результаты и расписание всех матчей 10 тура УПЛ
06:00
ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
05:52
Израиль Палестина
Война Палестины с Израилем: телеканал Al Arabiya назвал количество жертв с обеих сторон
04:31
Флаг Израиля
Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага
04:05
Израиль (иллюстративное)
Палестинская ракета попала в больницу в Ашкелоне: есть раненые
03:37
В Одесской области взяли под стражу "смотрящих" за городом Черноморск
02:49
Мы переходим в наступление, - Нетаньяху
01:54
Кадыров предложил отменить президентские выборы в РФ или провести их с одним кандидатом
01:50
полковник Йонатан Штайнберг
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
01:22
Украинскую парамедикиню Тайру прооперировали в Германии
00:20
РФ обвинила Украину в атаке ракетой в Крым
2023, суббота
7 октября
23:55
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль использует всю свою мощь для уничтожения ХАМАС и посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"
23:16
На ТОТ Запорожской области россияне грабят местных и угрожают расправой, - Нацспротив
22:42
Байден намерен просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд, - The Telegraph
22:41
Атака ХАМАС на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Тель-Авив
22:17
В Сумской области арестовали "целительницу", которая выманила у женщины почти 2 млн грн
21:48
Эксклюзив
"Украине нужно думать, как убедить партнеров продолжить поддержку": дипломат Дещица о влиянии ситуации в Израиле на Киев
21:41
"На связи!": в Киеве презентовали выставку об истории развития технологий связи в Украине и мире
21:38
Эксклюзив
Избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности, - экономист Кушнирук
21:23
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Херсонской области: ранен мужчина
20:50
Эксклюзив
Мэтью Брайза
Все еще неиспользованной остается помощь Украине от США на сумму $5 млрд, – дипломат Брайза
19:43
В Лисичанске оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном жилом доме, - Генштаб
19:28
Эксклюзив
Если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути, - польский политик Чех
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV