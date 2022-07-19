Умерла телеведущая и актриса Руслана Пысанка

Об этом сообщили ведущие 1+1.

Она находилась в Германии, где боролась с тяжелой болезнью. Однако 19 июля жизнь телеведущей оборвалась.

"Великая война заставила уехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Пысанкы диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", – сообщили на канале.

Пока неизвестно, когда и где состоится церемония прощания с Пысанкой.

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