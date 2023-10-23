Умерла самая старая собака в мире, которой был 31 год
31-летний пес на Бобби из Португалии умер через полгода после своего последнего дня рождения. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как старейший пес
Об этом сообщает Daily Mail.
Бобби умер на ферме, где и жил всю свою жизнь. При жизни он получил звание старейшей собаки в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Его возраст подтвердили ветеринар и официальная база данных домашних животных в Португалии.
В мае этого года его хозяин Леонель Коста организовал для него вечеринку по случаю 31-го Дня рождения. На праздник приехали люди из разных стран, чтобы поздравить Боби.
Смерть собаки Коста не комментировал.
Что известно о Бобби
Боби – чистокровный Rafeiro do Alentejo, португальская порода собак-хранителей скота, родился 11 мая 1992 года. В общей сложности средняя продолжительность жизни у таких собак 12-14 лет.
Напомним, что 2 февраля Книга рекордов Гиннеса подтвердила старейшую собаку из живущих в мире - это 30-летний Бобби из Португалии.
Владелец Бобби Леонель рассказывал, что одним из главных факторов, способствующих долголетию животного, является спокойная и мирная жизнь вдали от города, ему нравилось свободно бродить по лесам и сельскохозяйственным угодьям. Сообщается, что собака никогда не была на цепи и поводке.
Соседи и друзья семьи описывали Боби как очень общительного, ведь тот вырос рядом с другими животными.
В феврале старику было тяжело ходить, поэтому он в основном проводил время на заднем дворе со своими четырьмя котами. Зрение тоже ухудшилось – Леонель замечал, что пес натыкался на препятствия.
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