Умерла первая министерка культуры Украины Лариса Хоролец
В возрасте 73 лет скончалась первая министерка культуры Украины Лариса Хоролец
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
"К сожалению, эти строки будут с печальным известием. Остановилось сердце Ларисы Хоролец, первой министра культуры Украины. Лариса Ивановна была профессионалом своего дела: педагог, драматургиня, актриса. Коллектив Министерства культуры и информационной политики выражает искренние соболезнования близким и родным госпожи Ларисы. Света память…", - говорится в сообщении.
Лариса Хоролец была министершей культуры Украины с 24 августа 1991 по 17 ноября 1992-го.
В 1993-1998 гг. - генеральный директор Центра "Украинский дом" при Кабмине. Также была главой Фонда национального возрождения.
До политической карьеры Хоролец была актрисой театра и кино, автором пьес, ведущей по телевидению.
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