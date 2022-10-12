Умерла оскароносная голливудская актриса Анджела Лэнсбери

Об этом со ссылкой на сообщение семьи актрисы пишет BBC.

Трехкратная номинантка на "Оскар", чья карьера охватила восемь десятилетий в кино, театре и телевидении, умерла во сне. Она не дожила пять дней до 97-го дня рождения.

Родившаяся в 1925 году, Анджела Лэнсбери была одной из последних звезд "золотого века" голливудского кино.

"Дети леди Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно умерла во сне дома в Лос-Анджелесе", – сообщила семья.

Родившаяся в Лондоне, Анджела Лэнсбери переехала в Нью-Йорк и посещала Школу драматических искусств Feagin.

Будущая звезда была замечена на вечеринке в Голливуде в 1942 году и получила свою первую роль – горничной в фильме "Газовый свет" 1944 года. Ее дальнейшая карьера привела ее от Бродвея к Голливуду, что принесло ей успех на большом и малом экранах.

Наибольшую популярность актрисе принесла роль Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство", выходившему с 1984 по 1996 год, а также роль в одноименной серии фильмов, выходивших с 1997 по 2003 год.

Последние роли в кино она сыграла уже в возрасте за 90. В 2017-м вышел минисериал "Маленькие женщины", где Анджела Лэнсбери снялась в роли тетушки Марч. А в 2018-м, в возрасте 92 лет актриса сыграла продавщицу волшебных воздушных шаров в фильме "Мэри Поппинс возвращается" и озвучила мэра Макгеркла в мультфильме.

"Гринч".