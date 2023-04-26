Умерла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Вера Крепкина
На 91-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по легкой атлетике Вера Крепкина
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .
Крепкина выиграла золотую награду Олимпиады в 1960 году в Риме в прыжках в длину.
В 1954 и 1958 годах она становилась чемпионкой Европы в составе женской эстафетной команды 4х100 м, а в 1958 получила серебро ЧЕ на дистанции 100 м.
В 2019 году Веру Крепкину наградили орденом Княгини Ольги II степени.
Прощание с Верой Крепкиной состоится 27 апреля в 11:00 на Байковом кладбище в Киеве.
- 29 марта на 92-м году жизни скончалась легендарная украинская тренер по художественной гимнастике Альбина Дерюгина.
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