Умерла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Вера Крепкина

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины .

Крепкина выиграла золотую награду Олимпиады в 1960 году в Риме в прыжках в длину.

В 1954 и 1958 годах она становилась чемпионкой Европы в составе женской эстафетной команды 4х100 м, а в 1958 получила серебро ЧЕ на дистанции 100 м.

В 2019 году Веру Крепкину наградили орденом Княгини Ольги II степени.

Прощание с Верой Крепкиной состоится 27 апреля в 11:00 на Байковом кладбище в Киеве.