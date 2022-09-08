English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Умерла королева Великобритании Елизавета II

Умерла королева Великобритании Елизавета II

8 сентября, 2022 четверг
20:35
Мир

На 96 году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II, по продолжительности пребывания на троне действующая представительница британской монархии превзошла всех своих предшественников

Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.

Официальный сайт британской королевской семьи в трауре – черный цвет с портретом молодой королевы.

За эти семьдесят лет Елизавета ІІ по объективным причинам стала для британцев воплощением стабильности и устойчивости. За время ее правления в Соединенном Королевстве сменилось 16 премьер-министров, а в Соединенных штатах – 14 президентов, а в Ватикане – 7 Пап Римских. А еще Великобритания успела потерять свои материковые колонии и выйти из Евросоюза. А королева Елизавета не потеряла популярность среди британцев и никогда не покидала списки самых влиятельных людей мира.

Как свидетельствуют результаты опроса YouGov за прошлый год, среди других членов королевской семьи сама королева - вне конкуренции. Ее показатель в 76% значительно превосходил поддержку ее внука – принца Уильяма и его жены Кейт, и тем более ее сына – принца Чарльза, кстати, самого первого претендента на корону после Елизаветы.

План королевских похорон Елизаветы II разработан еще в 1960-х. Букингемский дворец должен передать указания плана вместе с информацией о смерти королевы сотрудникам и чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен" (London Bridge is down). Название операции – ссылка на детскую народную английскую песню о том, что из чего мост не построй – из кирпича, стали, золота, он все равно рухнет.

По плану, одним из первых, кто узнает о смерти монарха, является премьер-министр страны. После этого королевская семья издает "официальное сообщение", в котором сообщает о смерти Елизаветы II народу.
Высокопоставленные должностные лица получат электронные письма от секретаря правительства. Затем будут приспущены флаги Уайтхолла.

По утвержденному плану, похороны Елизаветы II должны состояться через 10 дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве.

Нация и другие страны, главой государства которых она была, объявили 10-дневный траур.

  • 8 сентября СМИ сообщили, что королева Великобритании Елизавета II находится под наблюдением в шотландском замке Балморал из-за беспокойства врачей состоянием ее здоровья.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Великобритания
Читайте также:
мобілізація
7 сентября, 2022 среда
Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности
сепари ОРДЛО
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
7 сентября, 2022 среда
Залужный объяснил, что может переломить ход войны в Украине
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.72
    Покупка 39.72
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 39.35
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
8 сентября
22:02
В Полтаве исчезнут памятники российской имперскости, - Минкульт
21:59
Талант импровизации украинских военных впечатляет, - эксперт по безопасности из Германии
21:57
Лиз Трасс: "Елизавета II – это скала, на которой была построена современная Великобритания"
21:46
Лига Европы. Киевское "Динамо" в компенсированное время уступило турецкому "Фенербахче"
21:41
Новый король Соединенного Королевства взял себе имя Карл III
21:41
Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ
Украинские воины подняли сине-желтый флаг над Балаклеей
21:32
Студенты-ВПЛ и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение. Подробности
21:26
73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства
21:18
От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования, - Зеленский о смерти Елизаветы II
21:03
Йенс Столтенберг
Война в Украине близится к поворотному моменту, - Столтенберг
20:59
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Ирпень
20:32
ВСУ
Никогда не смотри в сторону границы с Украиной. Подоляк назвал главный урок войны для России
20:23
Температурный рекорд: нынешнее лето самое жаркое в Европе за всю историю наблюдений
20:13
Обновлено
Елизавета II
Королева Британии находится под наблюдением врачей, они озабочены ее здоровьем
20:11
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Нужно демонстрировать союзникам, что мы народ с богатой культурой, и закон о гуманитарной деколонизации должен способствовать этому, - Княжицкий
20:04
Марк Милли назвал наступление ВСУ на Херсон "тщательно продуманным и эффективным"
20:00
Ким анонсировал "хорошие новости на Юге"
19:52
Сейм Латвии признал независимость православной церкви от Московского патриархата
19:49
Украинские разведчики знают, что оккупанты планируют сделать на ЗАЭС
19:47
Россия заплатит "высокую цену" за войну в Украине, - директор ЦРУ
19:38
Назвали в честь Ярослава Журавля. Порошенко, эстонский посол и "Госпитальеры" испытали робота по эвакуации раненых
19:36
В Генштабе отметили усиление партизанского движения на Херсонщине
19:25
Россияне усиливают фильтрационные меры, мобилизацию и подготовку к "референдумам" на оккупированных землях, - Генштаб ВСУ
19:25
Эксклюзив
Мы готовим предложения МАГАТЭ по устройству на ЗАЭС зоны ядерной безопасности, - профильный эксперт Кориков
19:24
"Сдавайтесь или умрите": мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам
19:09
ВСУ отразили 9 атак врага и уничтожили более 10 целей с техникой и живой силой противника
19:04
Резников подарил Столтенбергу осколок российской ракеты "Калибр"
19:02
Украинское жюри выбрало фильм, который будет бороться за премию "Оскар"
18:54
Ученые создали самую холодную во Вселенной материю
18:48
Украина поразила HIMARS более 4 сотен целей, - Марк Милли
18:46
HIMARS
В Пентагоне рассказали, какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $675 млн. Список
18:41
Дрейфовала в море: на Одесчине обезвредили противокорабельную мину
18:38
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:36
Финансовая, экономическая и оборонная помощь США – это гарантия, что мы вернем наши земли, - Зеленский после встречи с Блинкеном
18:25
Эксклюзив
Мы будем писать международным институтам на английском языке "Gostomel SOS! Help us!", - житель Гостомеля Куприй
18:20
В Украине арестовали недвижимость экс-депутата госдумы РФ на сумму свыше 10 млрд грн
18:11
ГБР заявило, что разоблачило благотворительную организацию на продаже бронежилетов военным
18:03
Германия и Нидерланды будут обучать саперов из Украины
17:44
Обновлено
Украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59 в небе над Криворожским районом
17:34
В Киеве увеличили количество вечерних рейсов городской кольцевой электрички
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV