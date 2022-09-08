Умерла королева Великобритании Елизавета II

Об этом сообщил Букингемский дворец.

"Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева останутся в Балморале в этот вечер и вернутся в Лондон завтра", - говорится в сообщении.

Официальный сайт британской королевской семьи в трауре – черный цвет с портретом молодой королевы.

За эти семьдесят лет Елизавета ІІ по объективным причинам стала для британцев воплощением стабильности и устойчивости. За время ее правления в Соединенном Королевстве сменилось 16 премьер-министров, а в Соединенных штатах – 14 президентов, а в Ватикане – 7 Пап Римских. А еще Великобритания успела потерять свои материковые колонии и выйти из Евросоюза. А королева Елизавета не потеряла популярность среди британцев и никогда не покидала списки самых влиятельных людей мира.

Как свидетельствуют результаты опроса YouGov за прошлый год, среди других членов королевской семьи сама королева - вне конкуренции. Ее показатель в 76% значительно превосходил поддержку ее внука – принца Уильяма и его жены Кейт, и тем более ее сына – принца Чарльза, кстати, самого первого претендента на корону после Елизаветы.

План королевских похорон Елизаветы II разработан еще в 1960-х. Букингемский дворец должен передать указания плана вместе с информацией о смерти королевы сотрудникам и чиновникам, используя кодовую фразу "Лондонский мост разрушен" (London Bridge is down). Название операции – ссылка на детскую народную английскую песню о том, что из чего мост не построй – из кирпича, стали, золота, он все равно рухнет.

По плану, одним из первых, кто узнает о смерти монарха, является премьер-министр страны. После этого королевская семья издает "официальное сообщение", в котором сообщает о смерти Елизаветы II народу.

Высокопоставленные должностные лица получат электронные письма от секретаря правительства. Затем будут приспущены флаги Уайтхолла.

По утвержденному плану, похороны Елизаветы II должны состояться через 10 дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве.

Нация и другие страны, главой государства которых она была, объявили 10-дневный траур.

8 сентября СМИ сообщили, что королева Великобритании Елизавета II находится под наблюдением в шотландском замке Балморал из-за беспокойства врачей состоянием ее здоровья.

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