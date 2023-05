Умерла "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Об этом сообщает Sky News.

"Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла" мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Ее сердце остановилось в доме в Куснахте, близ Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет легенду музыки и пример для подражания", - говорится. в заявлении представителя певицы.

Тина Тернер родилась в США, но сменила гражданство на швейцарское. Певица – обладательница восьми премий "Грэмми".

Исполнительница таких хитов, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.