Умерла "Королева рок-н-ролла" Тина Тернер
Сегодня, 24 мая, скончалась американская певица Тина Тернер
Об этом сообщает Sky News.
"Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла" мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Ее сердце остановилось в доме в Куснахте, близ Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет легенду музыки и пример для подражания", - говорится. в заявлении представителя певицы.
Тина Тернер родилась в США, но сменила гражданство на швейцарское. Певица – обладательница восьми премий "Грэмми".
Исполнительница таких хитов, как The Best, Proud Mary, Private Dancer и What's Love Got to Do With It.
- 23 мая ирландский актер Рэй Стивенсон, сыгравший в фильме "Король Артур" и лентах Marvel "Каратель: Зона боевых действий" и "Тор", скончался в Италии, где находился на съемках фильма "Кассино на Искии".
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