Умерла Ивана Трамп, первая жена Дональда Трампа и мать троих детей

Об этом пишет The Guardian.

В сообщении на своей платформе Truth Social бывший президент сказал: "Мне очень грустно сообщить всем, кто ее любил, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке. Она была прекрасной, красивой и удивительной женщиной, которая жила прекрасным и вдохновенной жизнью. Ее гордостью и радостью были ее трое детей… Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею. Почивай с миром".

Ивана Трампа родилась на территории современной Чехии в 1949 году, ей было 73 года. Пара женилась в 1977 году и развелась в 1992 году. У них было трое общих детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

Reuters сообщает, что ни в заявлении семьи Трампа, ни в сообщении бывшего президента не упоминается причина ее смерти.

14 июля в интервью для New York Magazine 45-й президент США Дональд Трамп заявил , что планирует снова принять участие в выборах в 2024 году.

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