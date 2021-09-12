Умерла исполнительница хита Yes Sir, I Can Boogie

Об этом информирует Еспресо.TV .



Певица умерла в субботу утром в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется, передает BBC News .



Мендиола основала дуэт Baccara с певицей Майте Матеос в 1977 году.



Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция Yes Sir, I Can Boogie. Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее количество пластинок с синглом - 16 млн копий.