Умерла исполнительница хита Yes Sir, I Can Boogie
В возрасте 69 лет не стало участницы испанского музыкального поп-дуэта Baccara Марии Мендиолы
Об этом информирует Еспресо.TV .
Певица умерла в субботу утром в кругу семьи в Мадриде. Причина смерти не уточняется, передает BBC News .
Мендиола основала дуэт Baccara с певицей Майте Матеос в 1977 году.
Первым синглом группы и одной из самых известных песен стала композиция Yes Sir, I Can Boogie. Благодаря ему дуэт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как женская группа, продавшая наибольшее количество пластинок с синглом - 16 млн копий.
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