Умерла британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд

О смерти написала пресс-служба дома Вествуд.

"Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, в южном Лондоне. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить его к лучшему", - говорится в заявлении модного дома Вествуд.

Ее муж и творческий партнер Андреас Кронталер сказал: «Я буду продолжать жить с Вивьен в моем сердце. Мы работали до конца, и она дала мне многое, с которыми я могу продолжать работать».

Вествуд приобрела популярность в 1970 годах и была одним из создателей панк-эстетики. Тогда ее партнером был Малкольм Макларен – менеджер самой известной панк-группы Sex Pistols, музыканты которой предстали перед камерами в одежде авторства Вествуд.

До того, как заняться модой, она работала учителем начальных классов, а затем вместе с Маклареном открыла магазин одежды на Кингс-роуд в лондонском районе Челси под названием Let It Rock. Затем бутик стал называться Sex, а в конце 1975 года Макларен стал менеджером Sex Pistols.

Впоследствии Вествуд сумела создать глобальный бренд, выпускающий дорогую одежду. Ее считают одним из самых влиятельных модельеров ХХ века.

Она была известна как активист и часто делала политические заявления и участвовала в демонстрациях, в том числе в защиту Джулиана Ассанжа или против загрязнения атмосферы.

В 2006 году она получила от королевы Елизаветы II рыцарский титул за вклад в развитие моды.

Напомним, также сегодня стало известно, что в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле.

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