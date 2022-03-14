Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Ася Долина, передает « Espreso.TV ».

Именно эта женщина была первой раненой беременной с фото бомбардировки больницы, облетевшей весь мир. Факт смерти также подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фото беременной девушки на носилках.

Напомним, что рашисты разбомбили роддом в Мариуполе.

Однако из раненых девушек родила ребенка

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