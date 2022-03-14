Умерла беременная, которую ранили во время бомбардировки роддома в Мариуполе
Одна из беременных, пострадавшая при обстреле больницы в Мариуполе, умерла вместе с нерожденным ребенком.
Об этом в фейсбуке сообщила журналистка Ася Долина, передает « Espreso.TV ».
Именно эта женщина была первой раненой беременной с фото бомбардировки больницы, облетевшей весь мир. Факт смерти также подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фото беременной девушки на носилках.
- Напомним, что рашисты разбомбили роддом в Мариуполе.
- Однако из раненых девушек родила ребенка
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