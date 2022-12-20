Умеренный ветер, местами мокрый снег и гололедица: прогноз погоды в Украине на 21 декабря от Наталки Диденко
Завтра, 21 декабря, в Украине ожидаются умеренный ветер, гололедица, местами возможны осадки - мокрый снег - в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
В День зимнего солнцестояния, 21 декабря, в большинстве областей Украины максимальная температура воздуха будет составлять вполне комфортные +1+4 градуса, в южной части +4+8 градусов.
Грядущая ночь еще подморозит, но умеренно, "минусы" будут незначительными.
Наконец завтра стихнет ветер, из сильного до умеренного и даже небольшого. Направление – с юго-запада.
21 декабря в большинстве областей Украины будет доминировать сухая погода, только на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Полтавщине есть вероятность небольшого мокрого снега.
"И очень осторожно на дорогах и тротуарах - гололедица никуда и не думала исчезать!" – подчеркнула синоптик.
В Киеве в среду будет облачно, сыро, но существенных осадков не будет. На дорогах – скользко. Ветер ослабнет.
Ночью в столице ожидается -1 -3 градуса, завтра днем потеплеет до 0+2 градусов.
Атмосферное давление сейчас резко меняется.
"Завтра еще будет наблюдаться активизация магнитного поля Земли – внимательнее к себе, к самочувствию, избегайте лишних бесплодных дискуссий, особенно там, где вы не глубокий эксперт, посоветуйтесь со специалистами относительно лучших успокоительных, принимайте ситуацию, как она есть и пытайтесь находить хотя бы что-то хорошее и яркое среди непростой зимы", - добавила Наталья Диденко.
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