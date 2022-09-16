Умеренный дождь, туманы, а местами засуха: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине в эти выходные

Об этом сообщила в телеграмме синоптик Наталья Диденко .

17 сентября сухая погода будет преобладать на Волыни и Ровенщине, Луганщине, Донбассе, Запорожье и Крыму. На остальной территории в субботу - периодически небольшой или умеренный дождь.

В воскресенье серьезных дождей станет больше и охватит влажная погода практически всю Украину - прискачет с юго-запада циклон Relli.

В западных областях 17 сентября +14+18 градусов, 18 сентября похолодание до +7+12 градусов.

В северных областях выходными +15+18 градусов, 18 сентября в Житомирской и Киевской областях +13+15 градусов.

В центральных областях +14+19 градусов, в Полтавской области и в Днепре с районами +16+21 градусов. В Киеве в субботу дождь, если и будет небольшой, местами, в течение дня до +18 градусов. В воскресенье в столице погода усложнится - дождь, сильный штормовой ветер и похолодание до +13+15 градусов.

В восточных областях 17 сентября +20+24 градуса, 18 сентября потеплеет до +24+28 градусов.

В южной части +23+29 градусов, в Крыму до +30 градусов, 18 сентября в Одесской и Николаевской областях похолодание до +19+22 градусов.

Существенно похолодает в воскресенье, 18 сентября, на западе Украины, ожидается максимально +7+12 градусов - сильный штормовой южный ветер. А теплее всего будет завтра, 17 сентября в южной части, +24+29 градусов.

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