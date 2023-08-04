Умер звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Марголис
На 84-м году жизни скончался американский актер Марк Марголис, сыгравший Гектора Саламанку в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше позвоните Солу"
О смерти актера сообщил его сын Морган Марголис, пишет The Hollywood Reporter.
По его словам, Марк Марголис скончался 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.
Марголис известен благодаря роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". За эту роль он был номинирован на премию "Эмми".
Также Марк Марголис снялся в фильмах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в шести работах Даррена Аронофски и сериале "Оз".
- 1 августа скончался актер Энгус Клауд, известный по роли наркоторговца Феско "Феза" О'Нила в сериале HBO "Эйфория".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное