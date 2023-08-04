О смерти актера сообщил его сын Морган Марголис, пишет The Hollywood Reporter.

По его словам, Марк Марголис скончался 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

Марголис известен благодаря роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". За эту роль он был номинирован на премию "Эмми".

Также Марк Марголис снялся в фильмах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в шести работах Даррена Аронофски и сериале "Оз".