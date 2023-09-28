Умер звезда "Гарри Поттера" Майкл Хэмбон, сыгравший Дамблдора

Об этом пишет SkyNews .

Актер скончался в больнице от обострения пневмонии.

"Мы опустошены сообщением о потере сэра Майкла Хэмбона. Майкл мирно умер в больнице после обострения пневмонии, когда его жена Энн и сын Фергус были рядом", - говорится в заявлении от родственников.

Сэр Майкл Хэмбон начал свою актерскую карьеру более 60 лет назад и был одним из первых членов Королевского национального театра Британии вместе с Лоуренсом Оливье. Среди его самых значимых ролей - французский детектив Жюль Мегре в сериале "Мегре", а также роль в сериале BBC "Поющий детектив". Многократный номинант премий "Эмми", "Золотой глобус" и БАФТА, он также сыграл в известном фильме "Кингсман" и сериале "Доктор Кто", однако наибольшую славу ему принесла именно роль Альбуса Дамблдора в саге о Гарри Поттере.