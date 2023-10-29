Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида TMZ утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца.

Мэтью Перри было 54 года. Актер известен по роли Чендлера в сериале "Друзья".

Он также известен фильмами "Десять ярдов", где сыграл с Брюсом Уиллисом, "Мошенники", "Танго втроем".

В 2022 году вышли мемуары Перри "Друзья, любовницы и большая передряга" - о заслугах мегапопулярного ситкома и борьбе с зависимостью актера.

Мэттью Перри (слева) и его коллеги по телесериалу "Друзья": Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, Фото: Getty Images