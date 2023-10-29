Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Кино Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри

Умер звезда "Друзей" Мэттью Перри

29 октября, 2023 воскресенье
03:34
Кино

Актер был найден в гидромассажной ванне в своем доме в Лос-Анджелесе

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на правоохранительные органы.

Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида TMZ утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца.

Мэтью Перри было 54 года. Актер известен по роли Чендлера в сериале "Друзья".

Он также известен фильмами "Десять ярдов", где сыграл с Брюсом Уиллисом, "Мошенники", "Танго втроем".

В 2022 году вышли мемуары Перри "Друзья, любовницы и большая передряга" - о заслугах мегапопулярного ситкома и борьбе с зависимостью актера.

Мэттью Перри (слева) и его коллеги по телесериалу "Друзья": Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, Фото: Getty Images

Новости
Культура
США
Читайте также:
годинник Україна
28 октября, 2023 суббота
Когда в Украине переводят часы на зимнее время
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
26 октября, 2023 четверг
Это бизнес на крови: генерал Кривонос об украинских спецэкспортерах, которые перекупают определенные образцы оружия
ізраїльські солдати
28 октября, 2023 суббота
ЦАХАЛ начала сухопутную операцию в Газе, палестинцы заявляют о танковых обстрелах
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 39.45
    Продажа 40.49
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
29 октября
02:56
Усик и Фьюри провели дуэль взглядов в ринге и договорились о дате боя
02:39
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде британца отправили в нокдаун.
02:04
РФ заявила, что уничтожила 36 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем
00:24
Израиль отреагировал на решение Илона Маска обеспечить сектор Газа интернетом
2023, суббота
28 октября
23:36
Лукашенко
Лукашенко пригласил Орбана посетить Беларусь
23:02
На временно оккупированных территориях Украины началась эпидемия COVID-19, - мэр Мелитополя Федоров
22:24
Что мы не знали о динозаврах. Отрывок из книги "Динозавры. Новый взгляд"
22:22
Усик встретился с Эминемом в Саудовской Аравии
21:53
Обновлено
ЕС возвращает Фестиваль европейского кино в Россию, несмотря на войну в Украине. В Минкульте отреагировали
21:39
Нетаньягу
"Начался второй этап войны": Нетаньяху высказался о введении новых сухопутных сил в Газу
21:06
"Потери РФ снова начали расти": Тарнавский отчитался об уничтожении ЗРК "Тор" и 11 БПЛА на Таврийском направлении
21:03
Обновлено
"Мир видел слишком много крови": Зеленский заявил, что украинская Формула мира становится глобальной
21:00
Эксклюзив
Своей речью Байден предоставил Украине новый статус, - Пионтковский
20:50
Замглавы Нацполиции Тишлека отстранили от должности: журналисты выяснили, что у его жены и тещи есть российские паспорта
20:30
Почему правящая партия Грузии пытается сместить президента Зурабишвили
20:30
"Динамо" и "Днепр-1" неожиданно потеряли очки. Расписание и результаты 12-го тура УПЛ
20:21
Дубль Беллингема принес "Реалу" победу над "Барселоной" в Эль Классико
20:09
Сектор Гази
Египет заявил, что "израильские препятствия" мешают доставке помощи в Газу
20:02
OPINION
Подчиненность УПЦ московскому патриархату должна быть запрещена
19:25
Обновлено
Эрдоган обвинил Израиль в "военных преступлениях". Из Турции отзывают израильских дипломатов
19:18
Обновлено
В Киеве порывистый ветер вызвал падение деревьев: есть погибшие и травмированные. Какие последствия непогоды
19:04
В течение суток на фронте произошло 48 боеприкосновений, больше всего атак ВСУ отражено в направлении Марьинки, Авдеевки и Купянска, - Генштаб
19:01
Эксклюзив
"Армия 2030 года – это армия роботов": эксперт Яковенко о теоретическом изменении будущего формата ведения войны
18:48
Эксклюзив
Валерия Морозова, Запорожье
"Нам не нужна новая дорога, нам нужна победа". В городах Украины прошла еженедельная акция
18:17
США и Южная Корея провели совместные военные учения: были задействованы высокотехнологичные системы вооружения
18:07
OPINION
Виталий Шабунин
Кто защищает одиозные "правки Лозового"?
18:04
Эксклюзив
Не надо беспокоиться об украинцах, у них своя квота по оружию, которая никуда не денется: израильский политолог о военной помощи США Украине и Израилю
17:47
Обновлено
Ресурсов ХАМАС хватит на 3-4 месяца войны, - The New York Times
17:45
Эксклюзив
Новый спикер Палаты представителей США согласен голосовать за помощь Украине при двух условиях, - Пионтковский
17:42
Обновлено
В Херсоне раздались взрывы: россияне ударили по центру города
17:16
Флаг Словакии
Словакия будет корректировать соглашение об оборонном сотрудничестве со США
17:16
Обновлено
Все школы Винницы отправили на карантин из-за вспышки гепатита А. В Минздраве выясняют причины вспышки
16:54
Дочь Трампа должна свидетельствовать по делу против своих братьев и отца
16:51
Эксклюзив
"С любовью, без шароварщины и клише об украинской культуре с человеческим лицом": Профессор НаУКМА Довга о проекте "УКультура"
16:48
Пробыл в море почти 2 недели: у побережья США спасли пропавшего без вести рыбака
16:41
Обзор
Мудрик становится бомбардиром, дата боя Усик – Фьюри и уж точно новый тренер "Шахтера": обзор украинского спорта за неделю
16:24
Эксклюзив
Возможно развертывание нового витка войны, и речь не о секторе Газа, - политолог Саакян
16:05
Когда в Украине переводят часы на зимнее время
16:03
Обновлено
Украина и Нидерланды заключят двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
16:02
OPINION
Партнеры из ЕС создадут 5-миллиардный фонд Ukraine Facility
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV