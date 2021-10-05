Умер знаменитый украинский легкоатлет

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Вчера, 4 октября, в возрасте 69 лет скончался Валерий Подлужный. Причины смерти не сообщаются. Похороны Валерия Полужного состоятся 6 октября, в 11:00 в Броварах по адресу ул. Олега Оникиенко, 130 (кладбище №3).

На Олимпийских играх-1980 Валерий Подлужный выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину. Также дважды выходил в финал Олимпиады-72 и 76-го года.



В 1974 году Подлужный победил на чемпионате Европы. Личными рекордами по прыжкам в длину в украинском были 8.20 м под открытым небом и 8.12 м в помещении.