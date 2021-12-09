Умер знаменитый суперфанат "Динамо" Парамон

Об этом сообщили ультрас киевлян White Blue Team на своей странице в Facebook.



Сергей Заборовский более известен болельщикам, как "Парамон". Он посетил первую игру с участием "Динамо" еще в 1967 году против "Селтика" (1:1) и с тех пор пытался не пропускать ни одного спортивного соревнования, которое проходило в Киеве.



Причина смерти 66-летнего Заборовского не разглашается. В январе 2020 года Парамон упал возле своего дома и сильно ударился головой об асфальт. После суток комы, суперфанат пришел в себя, но потерял зрение и координацию движений.

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